«Попал в рехаб и всё пошло». Кузнецов — об отправке в фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал свою отправку в фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ в прошлом сезоне.

— Казалось, что история с «Херши», чтобы перекантоваться, чтобы они что-то там документально сделали...

— Нет, это вообще другая история. Попал в рехаб и всё пошло. Здесь бизнес, они выбрали то, что правильнее для них, а я то, что правильнее для меня. Самое главное, что мы в хороших отношениях, с уважением друг к другу, с благодарностью, от меня точно. Я благодарен за всё, что было хорошее и плохое, это опыт. Самое главное, что выиграли Кубок. Это впечатления, которых, возможно, больше никогда не будет, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.