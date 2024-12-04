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ЦСКА ушёл от поражения на последних минутах и обыграл «Витязь» в овертайме

ЦСКА ушёл от поражения на последних минутах и обыграл «Витязь» в овертайме
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и ЦСКА. Победу одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Барак (Рой) – 53:14 (5x4)     1:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 58:41 (6x4)     1:2 Карнаухов (Мамин, Нестеров) – 60:15 (3x3)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 54-й минуте. При игре в большинстве отличился лучший снайпер «Витязя» Дерек Барак. Тренерский штаб ЦСКА взял запрос на помеху вратаря, но гол был засчитан. На 59-й минуте нападающий ЦСКА Максим Соркин реализовал численное преимущество в формате «6 на 4» и сравнял счёт. На первых секундах овертайма победу армейцам принёс гол Павла Карнаухова после грубой ошибки вратаря «Витязя» Дмитрия Шикина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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