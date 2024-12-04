ЦСКА ушёл от поражения на последних минутах и обыграл «Витязь» в овертайме

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и ЦСКА. Победу одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первая шайба была заброшена на 54-й минуте. При игре в большинстве отличился лучший снайпер «Витязя» Дерек Барак. Тренерский штаб ЦСКА взял запрос на помеху вратаря, но гол был засчитан. На 59-й минуте нападающий ЦСКА Максим Соркин реализовал численное преимущество в формате «6 на 4» и сравнял счёт. На первых секундах овертайма победу армейцам принёс гол Павла Карнаухова после грубой ошибки вратаря «Витязя» Дмитрия Шикина.

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