Дубль Точилкина принёс «Нефтехимику» победу над «Куньлунем» в гостевом матче
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Нефтехимиком». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Локхарт (Душак) – 12:49 (5x5) 1:1 Точилкин (Селезнёв, Паталаха) – 25:14 (5x5) 2:1 Кэмпбелл (Челиос, Фу) – 31:11 (4x4) 2:2 Барбер (Хоружев) – 39:17 (5x5) 2:3 Точилкин (Селезнёв, Хоружев) – 45:02 (5x5) 2:4 Петров (Ураков, Леонтьев) – 45:23 (5x5) 2:5 Белозёров (Митякин, Сериков) – 59:09 (en)
Дублем отметился нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин. Ещё по шайбе в составе гостей забросили Райли Барбер, Кирилл Петров и Андрей Белозёров, поразивший пустые ворота в концовке матча. Голы в составе китайского клуба забили Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл.
Таким образом, «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Нефтехимик» взял реванш у китайского клуба за поражение в Нижнекамске со счётом 1:3.
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