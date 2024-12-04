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Дубль Точилкина принёс «Нефтехимику» победу над «Куньлунем» в гостевом матче

Дубль Точилкина принёс «Нефтехимику» победу над «Куньлунем» в гостевом матче
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Нефтехимиком». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Локхарт (Душак) – 12:49 (5x5)     1:1 Точилкин (Селезнёв, Паталаха) – 25:14 (5x5)     2:1 Кэмпбелл (Челиос, Фу) – 31:11 (4x4)     2:2 Барбер (Хоружев) – 39:17 (5x5)     2:3 Точилкин (Селезнёв, Хоружев) – 45:02 (5x5)     2:4 Петров (Ураков, Леонтьев) – 45:23 (5x5)     2:5 Белозёров (Митякин, Сериков) – 59:09 (en)    

Дублем отметился нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин. Ещё по шайбе в составе гостей забросили Райли Барбер, Кирилл Петров и Андрей Белозёров, поразивший пустые ворота в концовке матча. Голы в составе китайского клуба забили Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл.

Таким образом, «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Нефтехимик» взял реванш у китайского клуба за поражение в Нижнекамске со счётом 1:3.

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