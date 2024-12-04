Дубль Точилкина принёс «Нефтехимику» победу над «Куньлунем» в гостевом матче

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Нефтехимиком». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:2.

Дублем отметился нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин. Ещё по шайбе в составе гостей забросили Райли Барбер, Кирилл Петров и Андрей Белозёров, поразивший пустые ворота в концовке матча. Голы в составе китайского клуба забили Люк Локхарт и Колин Кэмпбелл.

Таким образом, «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Нефтехимик» взял реванш у китайского клуба за поражение в Нижнекамске со счётом 1:3.