Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции, сообщает RMNB. Россиянин немного поработал на льду без участия партнёров по команде. Ранее Овечкин тренировался лишь в спортивном костюме.

Изначальные сроки восстановления Овечкина от перелома малоберцовой кости назывались в районе четырёх-шести недель. Команда провела без него уже семь игр. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре.

С начала сезона Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 очков. «Вашингтон Кэпиталз» находится на первом месте Восточной конференции НХЛ.