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Кузнецов рассказал об особенности общения главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора

Кузнецов рассказал об особенности общения главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора
Аудио-версия:
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об общении с главным тренером «Каролины» Родом Бриндамором. Российский форвард завершал прошлый сезон в составе «Харрикейнз».

«Там был интерес и от других клубов, я не знаю от каких. Я попросил агентов не говорить, просто если случится, то случится. У меня не было приоритетов? Я хотел остаться в „Вашингтоне“. Потом высветился вариант с „Каролиной“, было интересно поработать с Бриндамором.

— Как тебе Бриндамор как тренер?
— Я так и не понял, пришёл ведь под конец года. Всё было заточено под плей-офф, чтобы отдыхали, восстанавливались. Такое всё монотонное. Мы с ним общались, но он сам по себе не очень много общается с игроками один на один. Если и были разговоры, то по тактике.

После сезона с ним пообщались, говорю: «Коуч, интересно поработать». А потом всё резко изменилось. Бриндамор, как мне показалось, прямолинейный человек. Ты веришь в то, что он говорит. Я почувствовал это в разговоре, в отношении к себе, была последовательность. В этом и была изюминка, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.

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