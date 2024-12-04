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Сборная Финляндии огласила полный состав на Турнир четырёх наций по хоккею

Сборная Финляндии огласила полный состав на Турнир четырёх наций по хоккею
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Сборная Финляндии огласила полный состав на Турнир четырёх наций. Напомним, команды будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало») и Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники: Яни Хякенпя («Торонто»), Эса Линделл («Даллас»), Нико Миккола («Флорида»), Оли Мяятя («Юта»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия») и Юусо Вялимяки («Юта»).

Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армиа («Монреаль»), Александр Барков («Флорида»), Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Эрик Хаула («Нью-Джерси»), Роопе Хинц («Даллас»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Антон Лундель («Флорида»), Еэту Луостаринен («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо») и Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Отметим, что мероприятие пройдёт без сборной России, которая отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

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