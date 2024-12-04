Евгений Кузнецов: Андрей Свечников — американец, у него из русского только паспорт

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил, что форвард «Каролины» Андрей Свечников больше похож на американца, чем на русского. Кузнецов объяснил, почему «Харрикейнз» выбрали много русских молодых игроков на прошедшем драфте НХЛ.
— «Каролина» задрафтовала стопку российских хоккеистов, да и вообще русская команда получается: Свечников, Кочетков, Орлов, ты был.
— Свечников американец, он вообще не русский, кажется (улыбается). У него из русского только паспорт (смеётся). Сейчас обидится.
Драфтуют они русских, мне кажется, из-за того, что их не нужно воспитывать и вкладывать в них что-то. Они в России играют, кто-то выстрелил, потом в НХЛ приезжают и играют, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.