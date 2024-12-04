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Евгений Кузнецов: Андрей Свечников — американец, у него из русского только паспорт

Евгений Кузнецов: Андрей Свечников — американец, у него из русского только паспорт
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил, что форвард «Каролины» Андрей Свечников больше похож на американца, чем на русского. Кузнецов объяснил, почему «Харрикейнз» выбрали много русских молодых игроков на прошедшем драфте НХЛ.

— «Каролина» задрафтовала стопку российских хоккеистов, да и вообще русская команда получается: Свечников, Кочетков, Орлов, ты был.
— Свечников американец, он вообще не русский, кажется (улыбается). У него из русского только паспорт (смеётся). Сейчас обидится.

Драфтуют они русских, мне кажется, из-за того, что их не нужно воспитывать и вкладывать в них что-то. Они в России играют, кто-то выстрелил, потом в НХЛ приезжают и играют, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.

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