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Кузнецов: пока Орлова не было в «Каролине», Кочетков и не пил, и не матерился

Кузнецов: пока Орлова не было в «Каролине», Кочетков и не пил, и не матерился
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об игре за «Каролину» с российскими хоккеистами Петром Кочетковым и Дмитрием Орловым.

«Была такая история. Захожу в раздевалку, там Петя Кочетков, с которым мы заочно знакомы. Он сразу давай ругаться на меня. Я спрашиваю: «Чего ругаешься?» Он говорит, что есть один нюанс. Отвечает: «Весь год готовился к твоему буллиту, у меня был план, хотел сделать это». Типо унизить меня, а Орлов сидит, ржёт. Понимаю, что будет что-то смешное. Мы с ними играем, ничья, третий период, овертайм закончился. Он говорит: «Я стою довольный, наконец-то». А он такой парень добрый, чувствительный. Ты смотришь порой на некоторых людей и думаешь, что им только нимба не хватает.

Я ехал в одну сторону буллиты бить, а перед игрой посмотрели, понял, что нужно сделать что-то другое, стало скучно. Я поехал в другую сторону и забил. После игры он не спал до восьми утра, расстроился. Говорит: «Смотрю, у меня был план, раз, и ты в другую сторону поехал. У меня вся жизнь...» Я ничего не почувствовал, а он мне с матом, хотя не матерится. Пока Орлова не было в команде, он и не пил, и не матерился. Орёл его развратил, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.

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