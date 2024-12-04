Центрфорвард первого звена «Миннесоты» Эрикссон Эк пропустит несколько недель из-за травмы

Журналист «Миннесоты» Майкл Руссо сообщил, что центральный нападающий первого звена «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.

«Я слышал, что Эрикссон Эк пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Это будет ударом для команды, хотя она и нашла способ справляться с отсутствием игроков с множественными травмами в текущем сезоне. Конечно, Эрикссон Эк считается их самым незаменимым центрфорвардом», – написал Руссо в своём аккаунте в соцсети.

В текущем сезоне 27-летний форвард провёл 22 матча, в которых набрал 13 очков — забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.