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«Это мужская лига». Задоров остался недоволен реакцией Рэймонда на удар клюшкой

«Это мужская лига». Задоров остался недоволен реакцией Рэймонда на удар клюшкой
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Защитник «Бостона» Никита Задоров остался недоволен реакцией нападающего «Детройта» Лукаса Рэймонда на удар клюшкой в исполнении россиянина. Судья зафиксировал нарушение со стороны Задорова, который после свистка дополнительно толкнул Рэймонда в спину и спровоцировал потасовку.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Эдвинссон) – 07:31     1:1 Задоров (Маршан) – 09:15     1:2 Рэймонд (Расмуссен, Эдвинссон) – 41:19     2:2 Бразо (Лорей, Фредерик) – 49:32 (pp)     3:2 Заха (Пастрняк) – 62:15    

«Это мужская лига. Нас всех бьют по рукам, нам всем больно. Но вы не жалуетесь и не стараетесь показать судье, что вас ударили клюшкой. Это было просто немного неуважительно с его стороны, поэтому я высказал ему и толкнул клюшкой», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Задоров получил две штрафные минуты за удар клюшкой. После отбытия штрафа российский защитник вступил в драку с опытным Беном Шьяро, который заступился за Рэймонда.

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