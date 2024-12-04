«Это мужская лига». Задоров остался недоволен реакцией Рэймонда на удар клюшкой

Защитник «Бостона» Никита Задоров остался недоволен реакцией нападающего «Детройта» Лукаса Рэймонда на удар клюшкой в исполнении россиянина. Судья зафиксировал нарушение со стороны Задорова, который после свистка дополнительно толкнул Рэймонда в спину и спровоцировал потасовку.

«Это мужская лига. Нас всех бьют по рукам, нам всем больно. Но вы не жалуетесь и не стараетесь показать судье, что вас ударили клюшкой. Это было просто немного неуважительно с его стороны, поэтому я высказал ему и толкнул клюшкой», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Задоров получил две штрафные минуты за удар клюшкой. После отбытия штрафа российский защитник вступил в драку с опытным Беном Шьяро, который заступился за Рэймонда.