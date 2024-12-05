Форвард «Вашингтона» объяснил поражение команды в матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

«Думаю, мы отошли от всего, что делали весь этот сезон. Мы просто не играли умно с шайбой. Мы не делали простых передач и пытались делать слишком много. Это тот случай, который мы хотим оставить позади», — приводит слова Макмайла официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 36 очков. В следующем матче столичный клуб встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».

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