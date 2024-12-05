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Форвард «Вашингтона» объяснил поражение команды в матче с «Сан-Хосе»

Форвард «Вашингтона» объяснил поражение команды в матче с «Сан-Хосе»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли – 19:00     1:1 Дауд (Фехервари, Мирошниченко) – 33:02     1:2 Эклунд (Гранлунд, Селебрини) – 60:39 (pp)    

«Думаю, мы отошли от всего, что делали весь этот сезон. Мы просто не играли умно с шайбой. Мы не делали простых передач и пытались делать слишком много. Это тот случай, который мы хотим оставить позади», — приводит слова Макмайла официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 36 очков. В следующем матче столичный клуб встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».

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