Евгений Кузнецов рассказал, каким капитаном был для него Александр Овечкин

Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, с которым он ранее долгое время играл.

— Он [Александр Овечкин] очень важная фигура в команде. Просто так люди капитанами не становятся. Какой он капитан? Я знаю такого Сашу, которого никто не знает (смеётся)… Он за нас просто головы отрывал всем вообще. Сразу! За любого!

— Отрывал кому?

— Любому человеку был готов оторвать. Просто любому человеку! За меня, за Орла, за Самсона, за Лёху, за Саню Алексеева… (Дмитрий Орлов, Илья Самсонов, Алексей Протас, Александр Алексеев. — Прим. «Чемпионата»). Просто любому он оторвёт голову сразу за нас. Он тебе не будет говорить, как он тебя любит, хвалить. Нет! Он старой динамовской закалки. Он сразу просто отрубит голову людям, которые даже чуть в сторону нас посмотрят. Ты понимаешь, что ты за его спиной, нормально всё. Он тебе в глаза никогда не скажет, что ты в порядке, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.

Напомним, Овечкин и Кузнецов играли вместе за «Вашингтон» с 2014 по 2024 год.

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