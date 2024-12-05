Тренер «Вашингтона» назвал следующие этапы восстановления Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о восстановлении российского нападающего Александра Овечкина после перелома ноги.

«Он вышел на лед, и это уже хорошо. Это своего рода первый шаг – просто встать на коньки, ничего сверхинтенсивного. Приятно видеть, что все идет по плану, и он продолжит двигаться шаг за шагом. Думаю, следующий этап – это надеть экипировку, поработать индивидуально, а затем постепенно вернуться к тренировкам», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции. Ранее он тренировался лишь в спортивном костюме.