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Тренер «Вашингтона» назвал следующие этапы восстановления Александра Овечкина

Тренер «Вашингтона» назвал следующие этапы восстановления Александра Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о восстановлении российского нападающего Александра Овечкина после перелома ноги.

«Он вышел на лед, и это уже хорошо. Это своего рода первый шаг – просто встать на коньки, ничего сверхинтенсивного. Приятно видеть, что все идет по плану, и он продолжит двигаться шаг за шагом. Думаю, следующий этап – это надеть экипировку, поработать индивидуально, а затем постепенно вернуться к тренировкам», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции. Ранее он тренировался лишь в спортивном костюме.

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