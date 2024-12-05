Стала известна заявка сборной США на Турнир четырёх наций по хоккею

Сборная США огласила полный состав на Турнир четырёх наций. Напомним, команды будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Напомним, в этом турнире примут участие США, Канада, Швеция и Финляндия. Заявки сборных будут состоять исключительно из хоккеистов НХЛ.

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер, («Даллас») и Джереми Свейман («Бостон»).

Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Ноа Хэнифин, («Вегас»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейккоб Славин («Каролина») и Зак Веренски («Коламбус»).

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел (Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Брок Нельсон («Айлендерс»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида») и Винсент Трочек («Рейнджерс»).

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Отметим, что мероприятие пройдёт без сборной России, которая отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

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