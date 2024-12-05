Сборная Канады опубликовала полный состав на Турнир четырёх наций

Сборная Канады огласила полный состав на Турнир четырёх наций. Напомним, команды будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Напомним, в этом турнире примут участие США, Канада, Швеция и Финляндия. Заявки сборных будут состоять исключительно из хоккеистов НХЛ.

Состав сборной Канады:

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»), Сэм Монтембо («Монреаль Канадиенс»).

Нападающие: Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»), Энтони Чирелли («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Брэндон Хагель («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сет Джарвис («Каролина Харрикейнз»), Трэвис Конечны («Филадельфия Флайерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»);

Защитники: Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Джош Моррисси («Виннипег Джетс»), Колтон Парэйко («Сент-Луис Блюз»), Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»), Трэвис Санхайм («Филадельфия Флайерз»), Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»), Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»);

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Отметим, что мероприятие пройдёт без сборной России, которая отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.