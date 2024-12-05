«Чикаго» дома уступил «Бостону», у Ильи Михеева — ассист

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

У победителей голами отличились канадские форварды Морган Гики и Брэд Маршан, оформившие дубли в ворота «Чикаго».

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились американский защитник Алекс Власик и канадский нападающий Джейсон Дикинсон. Также россиянин Илья Михеев сделал результативную передачу.

«Бостон» дома встретится с «Филадельфией Флайерз» 7 декабря. «Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 8 декабря.