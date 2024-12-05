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«Чикаго» дома уступил «Бостону», у Ильи Михеева — ассист

«Чикаго» дома уступил «Бостону», у Ильи Михеева — ассист
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В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Власик (Фолиньо, Мёрфи) – 01:23     1:1 Гики (Бразо, Истерли) – 12:17     1:2 Маршан (Пастрняк, Лорей) – 22:58     1:3 Маршан (Пастрняк, Истерли) – 25:03     2:3 Дикинсон (Михеев, Мёрфи) – 38:23     2:4 Гики (Бразо, Лорей) – 45:02    

У победителей голами отличились канадские форварды Морган Гики и Брэд Маршан, оформившие дубли в ворота «Чикаго».

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились американский защитник Алекс Власик и канадский нападающий Джейсон Дикинсон. Также россиянин Илья Михеев сделал результативную передачу.

«Бостон» дома встретится с «Филадельфией Флайерз» 7 декабря. «Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 8 декабря.

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