«Чикаго» дома уступил «Бостону», у Ильи Михеева — ассист
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В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Власик (Фолиньо, Мёрфи) – 01:23 1:1 Гики (Бразо, Истерли) – 12:17 1:2 Маршан (Пастрняк, Лорей) – 22:58 1:3 Маршан (Пастрняк, Истерли) – 25:03 2:3 Дикинсон (Михеев, Мёрфи) – 38:23 2:4 Гики (Бразо, Лорей) – 45:02
У победителей голами отличились канадские форварды Морган Гики и Брэд Маршан, оформившие дубли в ворота «Чикаго».
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились американский защитник Алекс Власик и канадский нападающий Джейсон Дикинсон. Также россиянин Илья Михеев сделал результативную передачу.
«Бостон» дома встретится с «Филадельфией Флайерз» 7 декабря. «Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Виннипег Джетс» 8 декабря.
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