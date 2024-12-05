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Дубль Остона Мэттьюса в ворота «Нэшвилла» помог «Торонто» продлить победную серию

Дубль Остона Мэттьюса в ворота «Нэшвилла» помог «Торонто» продлить победную серию
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В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маршессо (Йози) – 05:26     1:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 40:31     2:1 Мэттьюс (Марнер) – 42:29     3:1 Нюландер (Нис, Марнер) – 45:06 (pp)     3:2 Янковски (Каррье, Смит) – 56:38    

У победителей голами отличились шведский форвард Вильям Нюландер и американский нападающий Остон Мэттьюс, сделавший дубль.

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джонатан Маршессо и Марк Янковски.

Российские нападающие Никита Гребёнкин («Торонто Мэйпл Лифс») и Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз») результативными действиями в матче не отметились.

«Торонто» дома встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 7 декабря. «Нэшвилл» продолжит выездную серию и сыграет с «Монреаль Канадиенс» 6 декабря.

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