Дубль Остона Мэттьюса в ворота «Нэшвилла» помог «Торонто» продлить победную серию

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

У победителей голами отличились шведский форвард Вильям Нюландер и американский нападающий Остон Мэттьюс, сделавший дубль.

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились канадские форварды Джонатан Маршессо и Марк Янковски.

Российские нападающие Никита Гребёнкин («Торонто Мэйпл Лифс») и Фёдор Свечков («Нэшвилл Предаторз») результативными действиями в матче не отметились.

«Торонто» дома встретится с «Вашингтон Кэпиталз» 7 декабря. «Нэшвилл» продолжит выездную серию и сыграет с «Монреаль Канадиенс» 6 декабря.