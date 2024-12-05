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Тренер «Вашингтона» — о Турнире четырёх наций: мало команд, но вопрос России сложный

Тренер «Вашингтона» — о Турнире четырёх наций: мало команд, но вопрос России сложный
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказал сожаление по поводу того, что в Турнире четырех наций — 2025 примут участие лишь четыре национальные сборные.

«Всегда приятно наблюдать за тем, как лучшие игроки мира сражаются друг с другом. Но всего лишь четыре команды? Может, этого недостаточно? Я понимаю, что вопрос со сборной России сложный, но Чехия тоже имеет свою значимость… Тем не менее я уверен, что это будет замечательное соревнование, которое подготовит нас к Олимпийским играм — 2026», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Отметим, что соревнования пройдут без сборной России, которая отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

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