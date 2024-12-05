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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 декабря
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5 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маршессо (Йози) – 05:26     1:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 40:31     2:1 Мэттьюс (Марнер) – 42:29     3:1 Нюландер (Нис, Марнер) – 45:06 (pp)     3:2 Янковски (Каррье, Смит) – 56:38    

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Власик (Фолиньо, Мёрфи) – 01:23     1:1 Гики (Бразо, Истерли) – 12:17     1:2 Маршан (Пастрняк, Лорей) – 22:58     1:3 Маршан (Пастрняк, Истерли) – 25:03     2:3 Дикинсон (Михеев, Мёрфи) – 38:23     2:4 Гики (Бразо, Лорей) – 45:02    

На данный момент не завершены два матча:

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Олофссон, Хаг) – 16:26     0:2 Теодор (Олофссон, Айкел) – 26:38     1:2 ЛаКомбе (Готье, Мактавиш) – 38:01     1:3 Хольц (Пирсон, Гертл) – 43:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Бенн) – 02:34 (pp)     0:2 Марчмент (Стэнковен) – 13:40     1:2 Жанно (Фёгеле) – 24:40     2:2 Эдмундсон (Берроуз, Копитар) – 35:38     3:2 Фёгеле (Жанно) – 42:22    
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