НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 декабря

5 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

В ночь с 4 на 5 декабря мск на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

На данный момент не завершены два матча: