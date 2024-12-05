Овечкин начал тренировки после травмы, Махачев будет драться с Царукяном. Главное к утру

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции впервые после тяжёлой травмы, UFC анонсировал поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и Арманом Царукяном из Армении, «Манчестер Сити» прервал затянувшуюся безвыигрышную серию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».