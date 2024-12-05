Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

5 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, АПЛ, Ла Лига, НХЛ, КХЛ, НБА, UFC

Овечкин начал тренировки после травмы, Махачев будет драться с Царукяном. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции впервые после тяжёлой травмы, UFC анонсировал поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и Арманом Царукяном из Армении, «Манчестер Сити» прервал затянувшуюся безвыигрышную серию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции.
  2. UFC анонсировал бои МахачевЦарукян и ДвалишвилиУмар Нурмагомедов.
  3. «Манчестер Сити» прервал серию из семи матчей без побед, разгромив «Ноттингем Форест».
  4. «Атлетик» Бильбао обыграл «Реал» Мадрид в 19-м туре Ла Лиги, Мбаппе не забил с пенальти.
  5. Манфред Угальде установил рекорд чемпионатов России всех времён.
  6. Дубль Салаха не помог «Ливерпулю» обыграть «Ньюкасл Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ.
  7. «Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.
  8. Мохамед Салах установил рекорд АПЛ всех времён.
  9. Дубль Остона Мэттьюса в ворота «Нэшвилла» помог «Торонто» продлить победную серию.
  10. ЦСКА ушёл от поражения на последних минутах и обыграл «Витязь» в овертайме.
  11. Сборная Канады опубликовала полный состав на Турнир четырёх наций.
  12. 29 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгромного поражения в матче с «Майами».
Материалы по теме
Топ-события четверга: «Лацио» — «Наполи» в Кубке Италии, АПЛ и НХЛ
Топ-события четверга: «Лацио» — «Наполи» в Кубке Италии, АПЛ и НХЛ
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 декабря
Результаты игрового дня НБА 5 декабря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android