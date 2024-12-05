Воробьёв — о победе над «Витязем»: хорошая игра, ребята бились до конца

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал тяжёлую победу в матче с «Витязем» (2:1 ОТ). Армейцы сравняли счёт за полторы минуты до конца третьего периода и вырвали победу в начале овертайма.

«Хорошая игра. Такая рабочая. Голы только пришли в конце. Но да, мы немножко вот этими двумя удалениями, конечно, сломали немножко игру. И не игру, а именно в счёте. Несомненно, приятно, что в конце забили. Забили в большинстве, что у нас тоже не было несколько игр. И забили заготовку домашнюю в овертайме. Поэтому ребята бились до конца. И – берём два очка с собой», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.