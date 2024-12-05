Воробьёв — о победе над «Витязем»: хорошая игра, ребята бились до конца
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал тяжёлую победу в матче с «Витязем» (2:1 ОТ). Армейцы сравняли счёт за полторы минуты до конца третьего периода и вырвали победу в начале овертайма.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Барак (Рой) – 53:14 (5x4) 1:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 58:41 (6x4) 1:2 Карнаухов (Мамин, Нестеров) – 60:15 (3x3)
«Хорошая игра. Такая рабочая. Голы только пришли в конце. Но да, мы немножко вот этими двумя удалениями, конечно, сломали немножко игру. И не игру, а именно в счёте. Несомненно, приятно, что в конце забили. Забили в большинстве, что у нас тоже не было несколько игр. И забили заготовку домашнюю в овертайме. Поэтому ребята бились до конца. И – берём два очка с собой», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
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