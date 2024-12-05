19 сейвов Самсонова помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в гостевом матче

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Вегасом». Победу одержали гости со счётом 4:1.
Голами в составе «Вегаса» отметились Вильям Карлссон, Ши Теодор (дубль) и Александер Хольц. Шайбу в составе «уток» забросил Джексон ЛаКомбе. Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов пропустил одну шайбу, отразив 19 бросков по воротам.
Самсонов реабилитировался за проваленный матч с «Ютой» (0:6), в котором россиянин пропустил шесть голов за первую половину игры и отметился двумя курьёзными результативными моментами. «Вегас» одержал вторую победу за два дня, пропустив лишь одну шайбу в общей сложности.
В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке одержал волевую победу над «Далласом» со счётом 3:2.
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