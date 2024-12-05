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19 сейвов Самсонова помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в гостевом матче

19 сейвов Самсонова помогли «Вегасу» обыграть «Анахайм» в гостевом матче
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Вегасом». Победу одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Олофссон, Хаг) – 16:26     0:2 Теодор (Олофссон, Айкел) – 26:38     1:2 ЛаКомбе (Готье, Мактавиш) – 38:01     1:3 Хольц (Пирсон, Гертл) – 43:05     1:4 Теодор (Айкел, Гертл) – 59:16    

Голами в составе «Вегаса» отметились Вильям Карлссон, Ши Теодор (дубль) и Александер Хольц. Шайбу в составе «уток» забросил Джексон ЛаКомбе. Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов пропустил одну шайбу, отразив 19 бросков по воротам.

Самсонов реабилитировался за проваленный матч с «Ютой» (0:6), в котором россиянин пропустил шесть голов за первую половину игры и отметился двумя курьёзными результативными моментами. «Вегас» одержал вторую победу за два дня, пропустив лишь одну шайбу в общей сложности.

В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своей площадке одержал волевую победу над «Далласом» со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Робертсон, Бенн) – 02:34 (pp)     0:2 Марчмент (Стэнковен) – 13:40     1:2 Жанно (Фёгеле) – 24:40     2:2 Эдмундсон (Берроуз, Копитар) – 35:38     3:2 Фёгеле (Жанно) – 42:22    
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