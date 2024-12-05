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Главный тренер «Витязя» — о поражении от ЦСКА: к сожалению, не дотерпели до конца

Главный тренер «Витязя» — о поражении от ЦСКА: к сожалению, не дотерпели до конца
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал обидное поражение от ЦСКА (1:2 ОТ), в котором подмосковная команда не смогла удержать победный счёт и пропустила на первой минуте овертайма.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Барак (Рой) – 53:14 (5x4)     1:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 58:41 (6x4)     1:2 Карнаухов (Мамин, Нестеров) – 60:15 (3x3)    

«Хорошую игру провели. Моментами терпеть приходилось, особенно начало третьего периода. Выстояли. Забили гол, повели. Вообще достаточно играли строго. Выполняли задания. Естественно, были ошибки, но за ошибки мы не наказываем. Они будут, если игрок что-то хочет сделать, создать. То есть ошибки – они будут. Что касается самого результата: ну вот, к сожалению, не дотерпели до конца. Удаление-то последнее, оно было вовсе не обязательное. Могу отметить вратаря сегодня нашего. Держал в игре всю игру. Молодец!» — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.

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