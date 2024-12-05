Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карнаухов рассказал, что ЦСКА тренировал розыгрыш победного гола в овертайме с «Витязем»

Карнаухов рассказал, что ЦСКА тренировал розыгрыш победного гола в овертайме с «Витязем»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов заявил, что команда наигрывала розыгрыш, который произошёл при победной шайбе армейцев в овертайме матча с «Витязем» (2:1 ОТ). Защитник Никита Нестеров сильно бросил шайбу в лицевой борт, а партнёры удачно сыграли на отскоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Барак (Рой) – 53:14 (5x4)     1:1 Соркин (Нестеров, Окулов) – 58:41 (6x4)     1:2 Карнаухов (Мамин, Нестеров) – 60:15 (3x3)    

«Наверное, победа в овертайме в этом сезоне для нас действительно особенная. Нечасто получалось выигрывать в овертаймах. Но работаем, прогрессируем, поэтому уже играем этот элемент лучше. В моменте с голом у нас был определённый наигрыш, все понимали траекторию своего движения. Было много большинства и меньшинства сегодня. Пропустили, но тем ценнее победа, что на последних минутах сравняли. Надо уметь выигрывать такие матчи, иначе нельзя называть себя хорошей командой», — цитирует Карнаухова пресс-служба армейского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА ушёл от поражения на последних минутах и обыграл «Витязь» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android