Карнаухов рассказал, что ЦСКА тренировал розыгрыш победного гола в овертайме с «Витязем»

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов заявил, что команда наигрывала розыгрыш, который произошёл при победной шайбе армейцев в овертайме матча с «Витязем» (2:1 ОТ). Защитник Никита Нестеров сильно бросил шайбу в лицевой борт, а партнёры удачно сыграли на отскоке.

«Наверное, победа в овертайме в этом сезоне для нас действительно особенная. Нечасто получалось выигрывать в овертаймах. Но работаем, прогрессируем, поэтому уже играем этот элемент лучше. В моменте с голом у нас был определённый наигрыш, все понимали траекторию своего движения. Было много большинства и меньшинства сегодня. Пропустили, но тем ценнее победа, что на последних минутах сравняли. Надо уметь выигрывать такие матчи, иначе нельзя называть себя хорошей командой», — цитирует Карнаухова пресс-служба армейского клуба.

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