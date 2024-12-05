Щитов — о 17 игроках СКА в «России 25»: не все клубы хотят отпускать своих игроков

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала, в который попали 17 игроков СКА. Главным тренером российской сборной на турнир назначен Роман Ротенберг.

«Приоритет отдали питерским армейцам. Наверное, это было сделано с учётом того, что не все клубы хотят отпускать своих игроков. Они хотят, чтобы хоккеисты не получили травмы и восстановились после плотного календаря.

Может быть, поэтому и решили сделать ставку на питерских игроков. Посмотрим, что из этого получится. В принципе, в СКА все игроки квалифицированные», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Первый матч сборная «Россия 25» проведёт 12 декабря. Соперником российской сборной будет сборная мира КХЛ, состоящая из легионеров лиги.