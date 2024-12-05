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Щитов — о 17 игроках СКА в «России 25»: не все клубы хотят отпускать своих игроков

Щитов — о 17 игроках СКА в «России 25»: не все клубы хотят отпускать своих игроков
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала, в который попали 17 игроков СКА. Главным тренером российской сборной на турнир назначен Роман Ротенберг.

«Приоритет отдали питерским армейцам. Наверное, это было сделано с учётом того, что не все клубы хотят отпускать своих игроков. Они хотят, чтобы хоккеисты не получили травмы и восстановились после плотного календаря.

Может быть, поэтому и решили сделать ставку на питерских игроков. Посмотрим, что из этого получится. В принципе, в СКА все игроки квалифицированные», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Первый матч сборная «Россия 25» проведёт 12 декабря. Соперником российской сборной будет сборная мира КХЛ, состоящая из легионеров лиги.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Россия 25
Не начался
Сборная мира КХЛ
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Кто победит в основное время?
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П2
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