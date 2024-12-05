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Ни одного игрока «Вашингтона» не было выбрано в составы команд на Турнир четырёх наций

Ни одного игрока «Вашингтона» не было выбрано в составы команд на Турнир четырёх наций
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В ночь на 5 декабря четыре национальные сборные огласили полные составы команд на участие в Турнире четырёх наций. По правилам турнира все игроки должны были быть выбраны из составов клубов НХЛ. В каждую из четырёх национальных сборных было выбрано по 23 хоккеиста. Примечательно, что ни одного игрока «Вашингтона» не попало в заявку команд на турнир.

«Ни один игрок «Кэпиталз» не был выбран для участия в Турнире четырёх наций, что я нахожу удивительным, учитывая отличный старт команды и сильные индивидуальные выступления хоккеистов столичной команды. Я думал, что один или два игрока имели хорошие шансы. Например, Томпсон, Уилсон и Карлсон. Конечно, есть плюс в том, что они смогут отдохнуть», — написал журналист «Кэпиталз» Тарик Эль-Башир в соцсетях.

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года.

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