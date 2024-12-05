«Они должны Украине миллиарды долларов». Гашек — о влиянии мирового спорта на политику

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о своём выступлении на конференции в Киеве, посвящённой влиянию спорта на события в мире.

«Вчера в Киеве на конференции, посвящённой влиянию спорта на мировые события, мне представилась возможность рассказать в своём выступлении, насколько некоторые спортивные лиги и федерации (например, НХЛ, WTA, ATP, международные федерации фехтования, бокса, борьбы и многие другие) вовлечены в пропаганду российской специальной военной операции* (формулировка изменена).

Эти лиги и федерации имеют большую долю влияния и несут ответственность. Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов. В то же время я предложил программу, которая может остановить эту огромную рекламу российской специальной военной операции* (формулировка изменена) и спасти тысячи, а точнее, во много раз больше человеческих жизней. Я буду очень рад представить её в любой точке мира при следующей возможности. Речь идёт прежде всего о человеческих жизнях!» — написал Гашек в своём аккаунте в соцсети.