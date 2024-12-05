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Вратарь Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков в матче АХЛ с «Сан-Диего»

Вратарь Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков в матче АХЛ с «Сан-Диего»
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Российский голкипер «Сан-Хосе Барракуда» Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков в матче АХЛ с «Сан-Диего» (1:2 Б). Вратарь также отразил 10 из 12 буллитов.

В текущем сезоне Аскаров провёл 11 матчей в чемпионате АХЛ, одержал семь побед с процентом отражённых бросков 94%.

Напомним, 26 ноября Ярослав Аскаров одержал свою первую победу за «акул» в Национальной хоккейной лиге. «Сан-Хосе» разгромил на своём льду «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:2. Для российского вратаря эта победа стала второй за карьеру в НХЛ.

Аскаров отметился результативной передачей и стал третьим вратарём-новичком «Шаркс», набравшим очко в игре, повторив достижения Евгения Набокова (два очка — 12 марта 2001 года и 11 ноября 2000 года) и Артура Ирбе (29 ноября 1991 года).

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