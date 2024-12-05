Известный тренер Андрей Назаров предположил, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может сыграть первый матч после тяжёлой травмы. Накануне россиянин впервые после травмы тренировался в полной хоккейной амуниции.

«Очень рад, что Александр Овечкин впервые после травмы вышел на ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции. Значит, организм уже позволяет Саше немного поработать. Главное, не торопиться и залечить травму. Не спешить, восстановиться на 100%. Все мы очень ждём Сашу и его заброшенных шайб, болеем за него. Но очень важно избежать рецидива и последствий повреждения. Думаю, что до Нового года мы увидим Овечкина в матче НХЛ.

Все мы живём в непростое время, но благодаря грамотному руководству нашей страной у наших недругов поиграть в хорошего и плохого полицейского не получилось. Поэтому мы видим, что к нам прилетел голубь мира: наш давний знакомый Такер Карлсон, который объективно освещает мировые события. С нетерпением ждём нового интервью. Мы все понимаем, что у нас свой путь и своя дорога, которую мы обязательно пройдём. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.