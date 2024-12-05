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Маклин Селебрини — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Score

Маклин Селебрини — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Score
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The Score представил промежуточный рейтинг претендентов на приз, который вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» является первый номер прошедшего драфта нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини.

Второе место в рейтинге занимает российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков. На третьем месте — голкипер «Калгари» Дастин Вольф. Четвёртое место занял Логан Стэнковен из «Далласа». Пятёрку замкнул нападающий «Монреаля» Лэйн Хатсон.

На счету первого номера драфта НХЛ — 2024 15 очков в 16 играх месяца. Он забросил восемь шайб и сделал семь результативных передач. Мичков за 23 матча набрал 19 (9+10) очков.

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