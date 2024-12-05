Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Встреча принципиальных соперников начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. «Автомобилист» одержал две победы в прошедших трёх личных встречах сезона.

На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 46 очками после 33 матчей. «Автомобилист» расположился на третьем месте Востока, уступая челябинцам четыре очка при двух матчах в запасе.

Матч «Трактор» – «Автомобилист» 5 декабря можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
«Автомобилист» загремел трансферами! У уральцев уже восемь иностранцев
«Автомобилист» загремел трансферами! У уральцев уже восемь иностранцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android