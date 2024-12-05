«Трактор» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

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Сегодня, 5 декабря, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Автомобилистом». Встреча принципиальных соперников начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет четвёртая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. «Автомобилист» одержал две победы в прошедших трёх личных встречах сезона.

На данный момент «Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 46 очками после 33 матчей. «Автомобилист» расположился на третьем месте Востока, уступая челябинцам четыре очка при двух матчах в запасе.