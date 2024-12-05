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Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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СКА — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 5 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл три матча из четырёх у бело-голубых.

Матч «Трактор» – «Автомобилист» 5 декабря можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В текущем сезоне СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» на данный момент расположилось на третьей строчке в таблице Запада.

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