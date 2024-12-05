СКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 5 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первая встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл три матча из четырёх у бело-голубых.

В текущем сезоне СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» на данный момент расположилось на третьей строчке в таблице Запада.