«Сомнений много было». Евгений Кузнецов — о переходе в СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о том, как принял решение перейти в петербургский клуб. Форвард в последние 10 лет выступал в НХЛ.

— В итоге ты выбрал Петербург. Как это произошло?

— Позвонил Роман Борисович, мы договорились за две минуты (смеётся).

— Это быстро на самом деле, да?

— На самом деле там вопросы были по хоккейному, поговорили по хоккейному. Мы с ним давно знакомы, он знает меня как хоккеиста, я примерно понимал, что ожидать как бы с другой стороны, поэтому решение довольно-таки тяжёлое было, в то же время и лёгкое. Сомнений и опасок таких много было, — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.