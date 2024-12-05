Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сомнений много было». Евгений Кузнецов — о переходе в СКА

«Сомнений много было». Евгений Кузнецов — о переходе в СКА
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о том, как принял решение перейти в петербургский клуб. Форвард в последние 10 лет выступал в НХЛ.

— В итоге ты выбрал Петербург. Как это произошло?
— Позвонил Роман Борисович, мы договорились за две минуты (смеётся).

— Это быстро на самом деле, да?
— На самом деле там вопросы были по хоккейному, поговорили по хоккейному. Мы с ним давно знакомы, он знает меня как хоккеиста, я примерно понимал, что ожидать как бы с другой стороны, поэтому решение довольно-таки тяжёлое было, в то же время и лёгкое. Сомнений и опасок таких много было, — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

Материалы по теме
Кузнецов: пока Орлова не было в «Каролине», Кочетков и не пил, и не матерился
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android