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Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Форвард СКА Евгений Кузнецов признался, что его никто не узнаёт в Санкт-Петербурге

Форвард СКА Евгений Кузнецов признался, что его никто не узнаёт в Санкт-Петербурге
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что его не узнают на улицах и в заведениях Санкт-Петербурга. Форвард пополнил состав петербургского клуба в межсезонье, проведя последние 10 лет в НХЛ.

«Во всём этом есть один плюс, почему Санкт-Петербург. Именно надо объяснить людям, правильно? Вот, например, прошло сколько, три месяца, я хожу по улице, меня никто не знает. Мы идём, сходили в парк покататься на аттракционах, ни один человек не подошёл, мы заходим в ресторан, никто не знает. Я пришёл в школу, дочь завёл, говорю: «Всё, я поехал, через неделю буду». Мне говорят: «А вы куда?» Я говорю, что вот, поездка, Магнитогорск, Тольятти, Ярославль. «О, да, а чем вы занимаетесь?» Я думаю, вот это рай, вот это кайф. Ну, блин, я, наверное, просто не хожу по тем местам, где знают (смеётся)», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

Матч «Трактор» – «Автомобилист» 5 декабря можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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