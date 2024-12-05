«Думал, что Михаил Григоренко неприятный человек». Кузнецов — о партнёрах в СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что считал форварда Михаила Григоренко неприятным человеком, пока не познакомился с ним лично.

— С кем из ребят ты нашёл контакт сразу?

— Не знаю, я вообще думал, что Григо такой неприятный человек, если честно (улыбается). Он с виду выглядит не особо, наверное, прикольно, но мы как-то с первого дня нормально общались. Конечно, там есть ребята, с кем я уже знаком до этого, вот для меня Григо был интересный самый персонаж. Он крутой парень вообще, Никишка, все там вот. У меня дети обожают Фалю, не знаю почему. Дядя Фаля, он с ними поиграл там разок, мы ему нет-нет звоним по видеосвязи. И на самом деле, когда во время игры все воедино, и это самое главное, потому что ты не должен быть с кем-то суперблизкими друзьями за пределами стадиона, но, когда ты приходишь, у тебя должно быть уважение и ты должен уважать партнёра, поэтому у нас коллектив очень хороший, — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.