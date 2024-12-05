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«Хотелось бы, чтобы Ваня остался». Кузнецов — об игре с Демидовым в СКА

«Хотелось бы, чтобы Ваня остался». Кузнецов — об игре с Демидовым в СКА
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что хочет, чтобы форвард Иван Демидов не покидал петербургский клуб по окончании сезона. 18-летний нападающий хочет перейти в «Монреаль», выбравший его на драфте.

«С Ваней хорошо общий язык нашли. Конечно, хотелось бы, чтобы он остался. Посмотрим, как получится. А так понимание хоккея вообще одинаковое. С Ваней прям приятно играть, конечно, что где-то ещё у него есть вот это вот юношеское, когда он хочет с шайбочкой там чересчур… Я это понимаю, уважаю, и так надо. У тебя не должно быть каких-то авторитетов по звену, ты должен взять шайбу и сделать решение. Потом мы посидим, обсудим, но во время игры ты не должен бояться, ты должен делать то, что ты считаешь правильным», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

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