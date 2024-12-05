Лидер «Авангарда» — об увольнении Звягина: звоночек всем. Мы поняли — нужно больше усилий

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, что команда правильно отреагировала на увольнение главного тренера Сергея Звягина. Омский клуб разгромил «Сочи» со счётом 6:0.

— По желанию и энергии матч «Авангарда» с «Сочи» резко отличался от предыдущих игр. Так повлияли изменения в тренерском штабе?

— Увольнение главного тренера – это всегда звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперёд и постарались на славу.

— Как вы относитесь к тому, что в «Авангарде» огромное множество изменений по ходу сезона? Влияет это на настроение, атмосферу?

— Настроение прямо сейчас, после победы, однозначно лучше. Но тут каждый старается максимально хорошо выполнять свою работу. Если ты здорово играешь, то риск того, что с тобой расстанутся, значительно снижается», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.