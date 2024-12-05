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Лидер «Авангарда» — об увольнении Звягина: звоночек всем. Мы поняли — нужно больше усилий

Лидер «Авангарда» — об увольнении Звягина: звоночек всем. Мы поняли — нужно больше усилий
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, что команда правильно отреагировала на увольнение главного тренера Сергея Звягина. Омский клуб разгромил «Сочи» со счётом 6:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Башкиров (Меркли, Галиев) – 13:15 (5x5)     2:0 Игумнов – 21:31 (5x5)     3:0 Спунер (Галимов) – 23:57 (5x5)     4:0 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 38:20 (5x4)     5:0 Касселс (Шарипзянов, Якупов) – 50:42 (5x4)     6:0 Галимов (Спунер, Шарипзянов) – 54:07 (5x5)    

— По желанию и энергии матч «Авангарда» с «Сочи» резко отличался от предыдущих игр. Так повлияли изменения в тренерском штабе?
— Увольнение главного тренера – это всегда звоночек для всех. Наверное, все поняли, что нужно приложить больше усилий, смогли сделать шаг вперёд и постарались на славу.

— Как вы относитесь к тому, что в «Авангарде» огромное множество изменений по ходу сезона? Влияет это на настроение, атмосферу?
— Настроение прямо сейчас, после победы, однозначно лучше. Но тут каждый старается максимально хорошо выполнять свою работу. Если ты здорово играешь, то риск того, что с тобой расстанутся, значительно снижается», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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