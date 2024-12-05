Евгений Кузнецов: Макдэвид не потянет уровень СКА, с ума сойдёт

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не потянет уровень петербургского клуба.

— Для тебя это была новая команда в любом случае, пускай там были ребята, с которыми ты играл. Всё равно мне кажется, что, когда ты приходишь под плей-офф, в новый коллектив как-то сложно [влиться], нет?

— Я всё равно никогда никого не обвинял, ни тренера, ни партнёров. Например, сколько я играю, меня тренеры постоянно спрашивают, с кем хочешь играть. Я не могу называть фамилии. Есть, конечно, хоккеисты, но с Макдэвидом бы хотел поиграть. Я бы тоже полтинничек отвёз бы, блин, денег бы дали потом, зарплату (смеётся).

— Так, может, ты ему позвонишь, когда у него контракт заканчивается? Приедет.

— Я думаю, не потянем (смеётся).

— Он не потянет.

— Он не потянет этого уровня, точно, блин. Я думаю, он с ума сойдёт (смеётся), — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.