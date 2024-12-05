Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов: Макдэвид не потянет уровень СКА, с ума сойдёт

Евгений Кузнецов: Макдэвид не потянет уровень СКА, с ума сойдёт
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не потянет уровень петербургского клуба.

— Для тебя это была новая команда в любом случае, пускай там были ребята, с которыми ты играл. Всё равно мне кажется, что, когда ты приходишь под плей-офф, в новый коллектив как-то сложно [влиться], нет?
— Я всё равно никогда никого не обвинял, ни тренера, ни партнёров. Например, сколько я играю, меня тренеры постоянно спрашивают, с кем хочешь играть. Я не могу называть фамилии. Есть, конечно, хоккеисты, но с Макдэвидом бы хотел поиграть. Я бы тоже полтинничек отвёз бы, блин, денег бы дали потом, зарплату (смеётся).

— Так, может, ты ему позвонишь, когда у него контракт заканчивается? Приедет.
— Я думаю, не потянем (смеётся).

— Он не потянет.
— Он не потянет этого уровня, точно, блин. Я думаю, он с ума сойдёт (смеётся), — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

Материалы по теме
Форвард СКА Евгений Кузнецов признался, что его никто не узнаёт в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android