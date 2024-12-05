Нападающий СКА Евгений Кузнецов выбрал пятёрку лучших хоккеистов в мире и самого топового вратаря.

— Слушай, а вообще, если бы вот тебя я спросила сейчас, пять хоккеистов, про которых ты можешь сказать, вот это вот супертоп?

— Ну, наверное, вот судя по тому году, наверное, Боб (Сергей Бобровский. – Прим. «Чемпионата») на воротах. Макар, защитник из «Колорадо». Орла (Дмитрия Орлова. – Прим. «Чемпионата») туда не буду ставить, хотя палец загибается, не, Димашка слабый вообще. По нападающим Макдэвид, Маккиннон, наверное, Мэттьюс или Ткачук. Я бы в четыре нападающих играл вообще, вот так скажем, я не стал бы защитника ставить. Я бы в одного защитника играл в хоккей», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.