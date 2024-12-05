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Кузнецов: игра Макдэвида — космос, но мне хотелось, чтобы Бобровский получил «Конн Смайт»

Кузнецов: игра Макдэвида — космос, но мне хотелось, чтобы Бобровский получил «Конн Смайт»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал получение Коннором Макдэвидом приза лучшего игрока прошлого плей-офф НХЛ. Одним из главных претендентов на награду считался российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

— Слушай, ну вот эта странная история была с Бобом, тебе не кажется, что он реально заслужил…
— Это политика там, в принципе…

— А почему? Можешь объяснить? Я вот не понимаю.
— То, что сделал Макдэвид, это как бы чудеса какие-то. То, как он играет, это, ну, космос. Конечно, мне хотелось, чтобы Боб получил. Но то, как играет Макдэвид, это какой-то космос, блин. Я видел, например, там, 12 лет назад уже, когда я приехал, ещё Саня был молод, Кросби был молод, Кейн, Тэйвз, Даути, Копитар, все они были ещё в самом соку. И всё равно, если смотреть их тогда и Макдэвида сейчас, разница большая между Макдэвидом и уже средними игроками, — сказал Кузнецов в интервью Youtube-каналу СКА.

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