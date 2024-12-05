Р. Буше ответил на вопрос, сыграет ли он за сборную легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

Нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос, сыграет ли он за сборную легионеров КХЛ на Кубке Первого канала.
— Сборная легионеров КХЛ сыграет на Кубке Первого канала. Вы получали вызов в эту команду? Сыграете на турнире?
— Да, получал. Не знаю, сыграю ли я, пока не могу с уверенностью сказать, потому что есть небольшие повреждения. Посмотрим, как всё сложится, – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.