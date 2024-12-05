Кузнецов — о менталитете: все, кто рождён до 2000 года, на улице выросли, там тебя учат

Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о своём воспитании, на которое повлияли улицы Челябинска.

— Мне кажется, законы жизни должны быть, уважение. От родителей, наверное, пошло воспитание правильное, местности, где я вырос, там, блин, у нас так принято всегда.

— Всё по закону?

— Нет, просто… Не знаю, вот так улица воспитала.

— Ты воспитан улицей?

— Мне кажется, все люди, кто рождён до 2000 года, мы все на улице выросли, правильно? То, что тебе там родители говорят, это важно. Здоровайся со старшими, уважай бабушек, помогай, не бей девушку, там, девочек. Ну, это на улице тебя учат, тебе родители даже это не должны говорить.

Когда знаешь, мимо ушей пропускаешь, отец или мать всегда с доброй стороны [объяснят], правильно? А на улице тебе один раз сказали, не понял — по шапке получишь. Меня, правда, не надо было бить, потому что я быстро учился. Мне мама и папа объясняли всегда, один раз сказали, мне понятно, — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.