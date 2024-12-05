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«За это убивать надо». Евгений Кузнецов — о воспитании молодых хоккеистов

«За это убивать надо». Евгений Кузнецов — о воспитании молодых хоккеистов
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о воспитании молодых хоккеистов и заявил, что нельзя ругать молодёжь за ошибки на льду.

«Когда вот, например, ошибка на льду, за это нельзя бить, нельзя ругать. Ну, это другое. А когда он пошёл, блин, мимо уборщицы прошёл, которая моет здесь в раздевалке, обозвал её, за это убивать надо. Ну, по-хорошему учить, правильно? Это другое», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 27 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. Нападающий вернулся в КХЛ спустя 10 лет выступления в НХЛ.

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