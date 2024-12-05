«Просто отрубит голову людям сразу». Евгений Кузнецов об Александре Овечкине как капитане

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, каким капитаном является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Какой капитан Саша?

— Блин, ну я знаю такого Сашу, которого никто не знает (смеётся). Он за нас просто голову отрывал всем вообще сразу. За любого, ну просто за нас.

— Отрывал кому?

— Любому человеку просто был готов оторвать. Любому вообще, вот просто любому человеку, за меня, за Орла, за Самсона, например, и за Лёху Протаса сейчас, за Саню Алексеева. Просто любому он оторвёт голову сразу за нас. Он тебе не будет говорить, как он тебя любит, или хвалить. Нет, он старой динамовской закалки, просто отрубит голову людям сразу, которые даже чуть в сторону нас посмотрят. И всё, и ты понимаешь, за спиной как бы нормально всё, но он тебе в глаза никогда не скажет, что ты в порядке, но порвёт любого», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.