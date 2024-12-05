Кузнецов — об отношениях с женой: у нас это считается «под каблуком», у других — уважением

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о своих отношениях с женой и назвал их уважительными.

— Женя, ты — «каблук»?

— Я – да, считаю, женатый мужчина в каком-то виде всё равно «под каблуком», так же как и жена. Ну, а как иначе без этого? Ну ты же должен уважать, ты не можешь себе позволять многих вещей, которые ты позволяешь до этого. У нас в менталитете это считается «под каблуком», у других людей это уважение называется, правильно? Поэтому, блин, это нормально, я считаю», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 27 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.