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Кузнецов — об отношениях с женой: у нас это считается «под каблуком», у других — уважением

Кузнецов — об отношениях с женой: у нас это считается «под каблуком», у других — уважением
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о своих отношениях с женой и назвал их уважительными.

— Женя, ты — «каблук»?
— Я – да, считаю, женатый мужчина в каком-то виде всё равно «под каблуком», так же как и жена. Ну, а как иначе без этого? Ну ты же должен уважать, ты не можешь себе позволять многих вещей, которые ты позволяешь до этого. У нас в менталитете это считается «под каблуком», у других людей это уважение называется, правильно? Поэтому, блин, это нормально, я считаю», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

В текущем сезоне Кузнецов провёл 27 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.

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