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«Адмирал» подтвердил аренду 19-летнего форварда системы «Спартака» Никиты Сусуева

«Адмирал» подтвердил аренду 19-летнего форварда системы «Спартака» Никиты Сусуева
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«Адмирал» подтвердил аренду 19-летнего форварда системы «Спартака» Никиты Сусуева. Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков оценил этот переход.

«Никита — уроженец Уссурийска, можно сказать, вернулся к себе на родину. Уверен, это будет дополнительным стимулом для него, показывать хороший хоккей. Никита — быстрый и замотивированный нападающий, который должен подойти нашей системе. Но многое будет зависеть от него самого. Это хорошая тенденция, что к нам возвращаются местные ребята, это значит, что клуб двигается в правильном направлении», – цитирует Житкова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл по 12 матчей за «Химик» в КХЛ и МХК «Спартак» из МХЛ. За «Химик» форвард набрал 5 (1+4) очков, за МХК «Спартак» — 4 (3+1) результативных очка.

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