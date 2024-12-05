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Евгений Кузнецов — об отдыхе: диван — мой друг, смотрю всякую фигню по НТВ

Евгений Кузнецов — об отдыхе: диван — мой друг, смотрю всякую фигню по НТВ
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что любит проводить свободное время за просмотром телевизора. Форвард пополнил состав петербургского клуба в прошедшее межсезонье после 10 лет выступлений в НХЛ.

— Как ты проводишь время?
— Не знаю как. Вот последние дни, например, ну, сидим дома. Вот я уже семейный человек, мы себе можем позволить с женой в ресторан сходить. У меня вот диван мой друг. Диван, телек, всё просто.

— А что ты смотришь?
— Я вообще фигню всякую, я по НТВ все сериалы пересмотрел, «Морские дьяволы». Сейчас вот, не помню названия, про мента в Сочи смотрю», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

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