«Квартиру в Челябинске мог купить». Кузнецов — о деньгах, потраченных на видеоигры

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что на потраченные на видеоигры деньги мог купить квартиру в Челябинске.

— Ты играешь в компьютер, кстати?

— Я уже отошёл от этого времени. Я уже проиграл всё в компьютер.

— Реально не играешь?

— Не, всё уже. Я просто как бы, знаешь, я сяду играть, это опять меня года на два затянет.

— Ты боишься прям реально, что ли?

— Мне нравится, да.

— А во что ты играл?

— В FIFA мы играли с Самсоном. Два года проиграли, просто вообще, блин. Квартиру в Челябинске мог купить на эти деньги, которые я там влупил, блин. Маленькую. Там паки мы покупали их, там, блин, всё, команду хотели сделать.

А самое что смешное, вот мы вбухивали туда бабки, там покупаешь монеты, потом паки, там игроков. И потом там на второй год, что ли, там под конец второго года сидели на ужине, и Саня Овечкин говорит: «А зачем вы покупаете? У меня друг в EA Sports есть». Мы говорим: «В смысле у тебя есть друг в EA Sports?» И всё, через его друга — раз, нам через пять минут скинули всех футболистов, о которых мы мечтали только. И эта квартира в Челябинске просто перед глазами стоит у меня всё ещё. Они нам не помогли ничего, конечно, выиграть, эти футболисты, но просто сам факт, что вот у него кореш, блин, вот раньше он появись, мы бы столько денег сэкономили», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.