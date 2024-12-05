«По телеку нельзя смотреть». Евгений Кузнецов — о российском футболе

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что предпочитает смотреть российский футбол вживую с трибуны стадиона.

— А вообще за кого в футболе болеешь?

— Блин, мне нравилось за «Ливерпуль» болеть до момента, пока они не выиграли. Когда выиграли, уже неинтересно за чемпионов болеть стало. А так, мне нравится, как Пеп Гвардиола тренирует мышление, интересно было бы изучить. Сейчас наш футбол смотрю часто, так всё равно, ну интересно смотреть тоже сейчас вблизи, вот на «Зенит» сходили один раз, на Кубок они играли с «Рубином». Ну, вживую интереснее смотреть. По телеку, блин, нельзя смотреть наш футбол. Вживую приходишь, атмосферно, там ещё на Кубке болелы были. Хотелось бы, чтобы у них тоже полные стадионы были, чтобы пацаны выходили и кайфовали от трибун, потому что, ну, вот сейчас нас выпусти перед пустыми трибунами, ну, блевотина будет вообще», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.