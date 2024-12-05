Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«По телеку нельзя смотреть». Евгений Кузнецов — о российском футболе

«По телеку нельзя смотреть». Евгений Кузнецов — о российском футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что предпочитает смотреть российский футбол вживую с трибуны стадиона.

— А вообще за кого в футболе болеешь?
— Блин, мне нравилось за «Ливерпуль» болеть до момента, пока они не выиграли. Когда выиграли, уже неинтересно за чемпионов болеть стало. А так, мне нравится, как Пеп Гвардиола тренирует мышление, интересно было бы изучить. Сейчас наш футбол смотрю часто, так всё равно, ну интересно смотреть тоже сейчас вблизи, вот на «Зенит» сходили один раз, на Кубок они играли с «Рубином». Ну, вживую интереснее смотреть. По телеку, блин, нельзя смотреть наш футбол. Вживую приходишь, атмосферно, там ещё на Кубке болелы были. Хотелось бы, чтобы у них тоже полные стадионы были, чтобы пацаны выходили и кайфовали от трибун, потому что, ну, вот сейчас нас выпусти перед пустыми трибунами, ну, блевотина будет вообще», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

Материалы по теме
«Просто отрубит голову людям сразу». Евгений Кузнецов об Александре Овечкине как капитане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android