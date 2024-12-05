«То, что нужно «Авангарду». Р. Буше отреагировал на назначение Ги Буше главным тренером

Нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о назначении главным тренером омского клуба канадского специалиста Ги Буше. Канадец ещё не прилетел в Омск и должен принять команду в первой половине декабря.

— «Авангард» возглавил Ги Буше. Что вы знаете об этом тренере? Возможно, пересекались с ним в Северной Америке?

— Я не очень много наслышан о нём, но я знаю, что он любит структурированную игру. А это то, что нам необходимо сейчас, – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После этого вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».